Оставила деньги без присмотра: у жительницы Красноярска украли 250 000 рублей из автомобиля

Теперь злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

У жительницы Красноярска из машины пропали 250 000 рублей. Как женщина сообщила полиции, она не выпускала кошелек из своего поле зрения. Правда один раз отлучилась в кафе, но машина была на сигнализации.

В полиции запросили с камер видеонаблюдения, расположенных недалеко от кафет. По кадрам уличной съемки стало понятно, что когда красноярка зашла в общепит, то к её машине сразу же подошел неизвестный. Мужчина открыл заднюю дверь и стал спокойно копаться в машине.

Правоохранитиле смогли установить личность и задержать подозреваемого. Оказалось, что 33-летний мужчина уже ранее судим за имущественные преступления. Он признался силовикам, что вскрыл автомобиль, при помощи прибора, считывающего и запоминающего закодированную информацию, а затем отключающего противоугонную систему. Такой гаджет он приобрел по объявлению в интернете.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.