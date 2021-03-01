В первый день марта в Красноярске ожидаются морозные -27 градусов

Город погрузился в туман из-за серьезной влажности Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск окутало сильными морозами и, похоже, несмотря на наступление весны, уходить они никуда не собираются. Так утро понедельника, 1 марта, началось с -30 градусов за окном. Сильные морозы вкупе с большой влажностью нагнали в город туман. Ну а низкая температура парализовала движение общественного транспорта.

Читатели жалуются, что в автобусы и троллейбусы было совершенно невозможно попасть – мало того, что промежуток между транспортом был от 20 минут, так люди просто вываливались из проходящих мимо маршрутов.

В течение всего дня температура воздуха постепенно будет повышаться. К обеду ожидается потепление до -17 градусов, возможно пройдет небольшой снег.

Понедельник обещает быть солнечным, но гололедица никуда не денется. Поэтому на дорогах стоит быть внимательнее, а время в пути рассчитывать с запасом – на городских магистралях довольно много мелких ДТП.