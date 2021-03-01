Красноярцы могут сдать донорскую кровь в МВДЦ «Сибирь»

Красноярский банк крови остро нуждается в донациях Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске состоится очередная донорская акция для пополнения банка крови. Сдать ценный материал можно будет с 3 по 4 марта в МВДЦ «Сибирь». Мобильный пункт сдачи крови будет организован в рамках специализированного форума «ЕнисейМедика».

Желающие помочь в пополнении банка крови могут приехать в павильон №2 с 10 до 15 часов. Доноров там будет ожидать выездная бригада Красноярского краевого центра крови №1. Бонусом станет возможность пройти на месте бесплатные обследования и проконсультироваться с узкими специалистами. Медицинские услуги можно будет получить в рамках выставки.

Напоминаем, донором может стать любой житель Краснояска, достигший возраста 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний для сдачи крови. При себе необходимо иметь оригинал паспорта.

Перед кроводачей доноры будут обследованы на маркёры инфекционных заболеваний (вирусные гепатиты. В и С, сифилис, ВИЧ), узнают свою группу крови, резус – принадлежность и уровень гемоглобина, получат квалифицированную консультацию врача–трансфузиолога. После кроводачи донору выдается справка об освобождении от работы и продуктовый набор.