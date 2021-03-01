В Красноярске построят новую дорогу до Солнечного

Дорогу запланировали создать еще год назад Фото: Администрация Красноярска

Мэрия Красноярска анонсировала строительство новой дороги-дублера Енисейского тракта. Будущая автомагистраль будет располагаться в Советском районе, и будет доходить до микрорайона «Солнечный.

- Для будущей дороги зарезервируют более 377 тыс. кв. м земли на 3 года. Она станет дублёром Енисейского тракта и пройдёт от ул. Гриболевская по ул. Соколовская до жилого района «Солонцы-2» до переезда на Северное шоссе, - сообщают в администрации краевого центра.

План развития этой дороги был заказан почти год назад, путем конкурса была выбрана компания, которой доверили проектирование данного дорожного объекта.

Сейчас проект находится в разработке у АО «Гражданпроект».Он должен быть готов до конца апреля 2021 года.