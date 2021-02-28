Жительницу Красноярска накажут за прописку иностранцев в своей квартире Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Жительницу Красноярска накажут за то, что прописала в своей квартире двух иностранных граждан. Ей грозит наказание от крупного штрафа до реального лишения свободы сроком до двух лет. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, выявили факт нарушения законодательства в ходе рейдовых мероприятий в Кировском районе. Заглянув по одному из адресов, где значились эти самые иностранцы, полицейские на самом деле не нашли никаких следов из проживания. Так и выяснилось, что регистрация фиктивная.

Владельца призналась: знакомая попросила ее прописать двух человек и даже заплатила 1500 тысячи рублей. Сказала, что никаких проблем у женщины не будет. А на самом деле проблемы очень даже большие. Добавим, что на «черном рынке» фиктивная регистрация стоит от 10 до 25 тысяч рублей за человека. Так что подозреваемая еще и «продешевила».