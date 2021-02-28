На Красноярском водохранилище под лед провалились два рыбака Фото: Мария ЛЕНЦ

На Красноярском водохранилище под лед провалились два рыбака. Это произошло накануне, 27 февраля, в районе второго залива, ближе к правому берегу, сообщает КГКУ «Спасатель». Сообщение спасателям поступило из Единой дежурной диспетчерской службы. До места добрались быстро. К моменту из приезда оба мужчины самостоятельно выбрались и полыньи. Однако им потребовалась помощь в эвакуации, самостоятельно доехать до больницы они не смогли бы – у обоих была вероятность обморожения. Их доставили в расположение поисково-спасательного отряда, где их осмотрели медики.

Добавим, что подобные ЧП на Красноярском водохранилище происходят регулярно. Причем не только в осенние или весенние месяцы, когда лед еще или уже некрепкий. Но и зимой случается, что неосторожные любители рыбалки оказываются в воде. Этим мужчинам повезло, но все могло бы закончится трагедией. И, отдельное пожелание тем, кто любит кататься по льду на автомобилях - начинается весна, высокие температуры, лед ненадежный. Если машина пойдет ко дну, выбраться из нее могу не все.