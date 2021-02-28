Под Красноярском задержали картофельного вора. Фото: пресс-служба полиции

В Красноярске задержали мужчину, подозреваемого в краже 800 килограммов картофеля. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции. Несколько дней назад в дежурную часть обратился предприниматель, владеющий овощной базой в поселке Шивера. И сообщил: кто-то вскрыл замок и вынес из помещения 26 мешков картофеля.

Подозреваемый в прямом смысле изрядно наследил – на месте преступления оперативники обнаружили и отпечатки автомобильных шин на снегу, и отпечатки обуви. Да еще на видеокамеру попал весь процесс (получается, злоумышленник не знал, что она там есть). Вскоре его задержали – им оказался 37-летний житель краевого центра.

Мужчина рассказал, что ранее не раз приобретал овощи на этой базе для личного употребления. А потом решил немного подзаработать на этом. Попросил своего знакомого с автомобилем, чтобы тот помог с перевозкой (причем знакомый даже не подозревал, что принимает участие в краже). Вместе они вывезли картошку и уехали. Затем подозреваемый продал ее через интернет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 5 лет лишения свободы.