В Туву привезли 600 доз вакцины от COVID-19 Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туву поступила очередная партия вакцин от коронавируса – в количестве 600 доз. Все они уже распределены по медицинским организациям и направлены в районы. По информации, которую озвучили в правительстве республики, за весь период в Туву поступило уже 10 172 дозы вакцин против новой коронавирусной инфекции. Первый этап вакцинации прошли 7 463 человек, полный курс – 2529 человек.

В приоритетном порядке вакцинируются группы риска – граждане от 60 лет и старше, а также люди с хроническими заболеваниями. Случаев осложнений после вакцинации не зарегистрировано, ее безопасность доказана.

Медики сообщают, что сразу после вакцинирования возможно незначительное повышение температуры, озноб и слабость. Однако это не всегда и в большинстве случаев недомогание проходит уже на второй день. Записаться на прививку можно, как и в любом региона, через портал госуслуг или непосредственно обратившись в медицинское учреждение.