Житель Красноярска попался на самый примитивный обман Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска попался на самый примитивный обман и лишился крупной суммы денег. Все началось с того, что он увидел в социальной сети информацию от известного банка о розыгрыше ценного приза. Какой именно приз, точнее, какая именно была наживка, не уточняется. Но завсегдатаи соцсетей наверняка не раз встречали подобные объявления: то какой-нибудь гаджет, то путевку в жаркие страны, а то и автомобиль – мошенники ведь не скупятся на обещания.

Потерпевший прошел по ссылке, указанной в объявлении. Ввел реквизиты своей банковской карты, а когда ему прислали код по СМС, то скинул и его. После этого получил уведомление о списании со своего счета 93 тысячи рублей. Обескураженный и разозлившийся 43-летний мужчина пришел в полицию, писать заявление.

- Следователями отдела полиции № 7 МУ МВД России «Красноярское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с банковского счета». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы, - прокомментировали произошедшее в полиции.