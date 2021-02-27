В Якутии сократилось число дорожных аварий Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутии сократилось число дорожных аварий. Анализ ситуации провели за 2020 год. По сравнению с 2019 годом, в республике число ДТП уменьшилось на 11,9 процентов. Об этом сообщили в ходе заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Республике Саха (Якутия).

- На трассах республики зарегистрировали 705 дорожных аварий. В них погибли 90 человек, 907 человек получили травмы. На федеральной автодороге «Лена» число аварий сократилось на три процента, количество погибших снизилось на 43 процента, а количество пострадавших - на 23 процента, - рассказали в региональном минтрансе.

Отметим также, что автотрассе «Вилюй» чаще всего причинами аварии становятся выезд на встречную полосу и столкновение.

По оценкам специалистов, число ДТП с участием детей снизилось на 36,2 процента. По итогам совещания участники акцентировали внимание, что необходимо продолжить комплекс мероприятий по снижению количества ДТП.