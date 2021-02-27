В Красноярске пройдет забег в честь годовщины Универсиады-2019 Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске пройдет забег в честь годовщины Универсиады-2019. Участники соберутся на Центральной набережной Енисея 2 марта 2021 года. Присоединиться к спортивному мероприятию приглашают всех желающих. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Начало старта в 20:19 в районе дома №100 на улице Дубровинского. Легкоатлетам предстоит преодолеть дистанцию в пять километров. До забега надо пройти предварительную регистрацию, заявки принимают до 12 часов 1 марта на электронную почту csk_masha@mail.ru.

Стартовые номера начнут выдавать в 19:00, церемония открытия начнется в 20:15, а сам забег – в 20:19. Церемонию закрытия мероприятия и награждение победителей проведут в 21:00. Участникам забега нужно иметь при себе медицинскую справку в связи с требованиями приказа Министерства здравоохранения РФ №134н.