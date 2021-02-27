Больше 11 процентов площадей аварийного жилья ликвидируют в Якутии Фото: ИВАНОВА Диана

Больше 11 процентов площадей аварийного жилья ликвидируют в Якутии. Об этом заявил Кирилл Бычков, первый заместитель председателя правительства республики. Он отметил, что во время отчета жители чаще задавали вопросы о жилищном строительстве, переселении из ветхого и аварийного жилья и по созданию комфортной среды.

- Поставлена задача ускорить темпы, что позволяет сказать, что программа будет завершена быстрее, чем планировалась, - отметил Кирилл Бычков.

Программы строительства и создания комфортной среды начались одновременно. При этом под программу создания комфортной среды в 2020 году попало 45 дворовых территорий и девять общественных пространств. По мнению спикера, изменения ощутили жители Нерюнгри, Якутска и Ленска и жители сел. Напомним, что с 26 апреля начнется единое онлайн-голосование по благоустройству.