Прокуратура в Якутии вмешалась в проблему с розливом нефтепродуктов ФОТО: Управление Росприроднадзора по республике Саха (Якутия)

Природоохранная прокуратура в Якутии вмешалась в проблему с розливом нефтепродуктов. Экологическое происшествие случилось накануне, 24 февраля, в Булунском районе на участке недр – Верховье Молодо.

- Участок предоставили в 2017 году «Алмазы Анабара» для целей геологического изучения, разведки и добычи россыпных алмазов, - рассказали в пресс-службе регионального управления Росприроднадзора. - В ходе проверки дадут оценку соблюдению законодательства об охране окружающей среды, произведут расчет площади разлива на почву и причиненного ущерба.

Отметим также, что проверку проводят по требованию Якутской природоохранной прокуратуры. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.