В Красноярском крае нашли пропавших 11-летних девочек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае нашли пропавших 11-летних девочек. По предварительной информации, школьниц родные потеряли в Таймырском районе накануне вечером. Сегодня, 27 февраля 2021 года, в УМВД России по Красноярскому краю сообщили, что девочек нашли в Дудинке.

- Несовершеннолетних вернули в семьи. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. С 11-летними школьницами и их родственниками работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ухода детей, - прокомментировали в пресс- службе УМВД России по Красноярскому краю.

Во время поисков девочек задействовали личный состав отдела МВД, сотрудников патрульно-постовой службы, дежурной части, ИВС, кадровые подразделения, а также участковых уполномоченных полиции. В общей сложности детей искали больше 50 сотрудников ОВД.