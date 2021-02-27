Депутаты в Хакасии предложили увеличить ставку налога на добычу полезных ископаемых в 20 раз ФОТО: Верховный совет республики Хакасия

Депутаты в Хакасии одобрили увеличение ставки налога на добычу полезных ископаемых. Парламентарии большинством голосов приняли постановление и направили его в адрес Государственной Думы РФ. Об этом сообщили в Верховном совете республики Хакасия.

В постановлении депутаты просят коллегам нижней палаты российского парламента рассмотреть законопроект, предусматривающий корректировки в статью 342 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. Предложение заключается в том, что ставку на налог на добычу полезных ископаемых надо увеличить в 20 раз. Сейчас сумма составляет 24 рубля, после внесения корректировок она будет равна 480 рублей за одну тонну добытого угля. При этом исключение сделают на добычу антрацита, бурого и коксующегося угля.

По оценкам экспертов, увеличение ставки налога поможет обеспечить увеличение доходов консолидированного бюджета Российской Федерации на 12 миллиардов рублей ежегодно.