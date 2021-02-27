Проспект Мира в Красноярске превратится в пешеходное пространство Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Проспект Мира в Красноярске превратится в пешеходное пространство. Речь идет об участке улицы выходного дня, которую отдают пешеходам летом. Перспективы обсудили во время выездного совещания мэра города в Центральном районе.

- Я говорю не о постоянном перекрытии движения, а об участке улицы выходного дня, которая отдаётся пешеходам в летнее время. Как вам такая идея, - сообщил в своем аккаунте в Instagram Сергей Еремин.

Как отметил градоначальник, прошлым летом в городе уже превращали кусочек Мира в европейскую улочку с кафешками. Во время совещания уделили внимание реновации общественных пространств на Каче. В планах на 2021 год продолжить благоустройство правого берега малой реки – заход на участок от улицы Обороны до Вейнбаума. Обновить собираются и Юдинский сквер, а также реализовать проект «Переулок Поздеева» - создать пространство с уникальным культурно-историческим содержанием, связанным с творчеством художника.