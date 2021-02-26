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Мгновенная гибель в ДТП: под Красноярском ВАЗ столкнулся с КАМАЗом и грузовиком

Водитель ВАЗ 21099 выехал на встречную полосу и попал под два большегруза
Юлия КОВАЛЬ
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Водитель скончался на месте

Водитель скончался на месте

Фото: Мария ЛЕНЦ

Под Красноярском произошло смертельное ДТП. Водитель ВАЗ-21099 столкнулся с двумя большегрузами и не выжил. Как сообщают в ГИБДД, российский автомобиль оказался на встречной полосе.

Другие участники движения не пострадали

Другие участники движения не пострадали

Фото: Мария ЛЕНЦ

Трагедия произошла на 768 км трассы Р-255 «Сибирь». Автолюбитель ВАЗ-21099 двигался из Красноярска по направлению в сторону Ачинска. В один момент он оказался на встречной полосе, где проезжали КАМАЗ и большегруз MNF Fuso. Столкновения водитель ВАЗа не пережил – от полученных травм скончался на месте.

На видеоролике и скриншотах видно, насколько серьезно покорежен его автомобиль.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие ведомства. О личности погибшего пока ничего не известно, также выясняются все обстоятельства ДТП. Понятно только то, что водитель был мужского пола.

Остальные участники движения не пострадали.

ЧП