Водитель иномарки не уступил грузовику в Хакасии: есть погибший

Обстоятельства ДПТ выясняются ФОТО: ГИБДД

Трагическое ДТП произошло в Хакасии. В Боградском районе на трассе «Енисей» водитель иномарки не уступил дорогу грузовому автомобилю. Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, в ДТП есть погибшие и пострадавшие.

- Водитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь со стороны поселка Шира, при выезде на федеральную трассу, не уступил дорогу грузовому транспортному средству, двигавшемуся в направлении города Красноярска. В результате столкновения водитель легковой иномарки погиб, его попутчик с тяжелыми травмами госпитализирован.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности ДТП выясняются.