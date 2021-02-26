Житель Тувы хранил марихуану в загоне для скота

Мужчине теперь грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

Полицейские Тувы обнаружили тайник с марихуаной в загоне у скота. Оказалось, что местный житель хранил там более 600 граммов наркотического вещества для личного употребления. Как сообщают в МВД, полицейские обследовали чабанскую стоянку и обнаружили аж 3 полимерных пакета с дурманящим растением.

Помимо наркотиков, мужчина также хранил дома предмет, конструктивно схожий с огнестрельным оружием. В придачу полицейские при обыске обнаружили также патроны и гильзы в количестве по 12 штук. Местный житель сообщил сотрудникам МВД, что оружие и патроны принадлежали покойному деду.

В отношении ранее судимого 49-летнего тувинца возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные хранение, изготовление наркотических средств в крупном размере». За 600 граммов марихуаны ему теперь грозит до 10 лет лишения свободы. И это бз учета незаконного хранения оружия. Ружье, для выявления его огнестрельных свойств, отправлено на экспертизу.