Следком проводит проверку из-за погибших на пожаре в Якутии

Следователи устанавливаю все обстоятельства гибели мужчин Фото: СК

В Якутии Следственный комитет проводит проверку по факту гибели двух жителей республики во время пожаров. Как сообщают в пресс-службе, после выяснения всех обстоятельств смерти, сотрудники СК примут решения в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством.

Первый пожар произошел в Усть-Майском районе. Загорелся частный жилой дом, при тушении которого огнеборцы обнаружили тело мужчины 1962 года рождения. На место происшествия выезжали сотрудники противопожарной службы и СКР. Для установления причины смерти жителя района назначена судебно-медицинская экспертиза.

Чуть позднее следователи отправились на еще один пожар в частном доме. На этот раз жилое помещение загорелось в Сунтарском районе. Там было найдено тело мужчины 1954 года рождения. Сотрудники МЧС вместе с работниками СК провели необходимые первоначальные проверочные мероприятия, чтобы установить характер смерти.

Выяснение всех обстоятельств продолжается.