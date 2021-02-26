Госавтоинспекторы из Канска лопатами откапывали снег, чтобы выпустить пассажиров из автобуса

Сотрудники ДПС смогли помочь водителю Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники ДПС в Канске помогли вызволить автобус из «снежного плена». Как рассказывают в ГИБДД, водитель не то что не смог выбраться из ямы, у него даже пассажиров выпустить не получилось.

Выяснилось, что 47-летний водитель автобуса, при попытке выехать на улицу Некрасова, попал колесом в яму и увяз в снежном отвале у края дороги. Самостоятельно выехать он не смог, а высокие снежные отвалы мешали открыванию дверей автобуса, так что пассажиры остались запертыми внутри.

Мужчина обратился за помощью к полицейским. Сотрудники ДПС немедленно выехали на подмогу.

- Оценив ситуацию, госавтоинспекторы попросили в ближайшем торговом павильоне лопаты и вручную убрали снег от дверей, чтобы пассажиры могли выйти. К этому моменту на место прибыла вызванная спецтехника – грузовой автомобиль «Урал», который помог вытащить транспортное средство. После того, как автобус был осмотрен на отсутствие повреждений, водитель и пассажиры продолжили движение по маршруту, - рассказали в ведомстве.

За несоблюдение требований безопасности, в отношении «владельца» данной дороги выписан административный протокол. Ранее Госавтоинспекция уже выдававала предписания об устранении недостатков, однако, должные меры приняты не были.