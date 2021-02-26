Красноярцы, сдавшие нормы ГТО, могут бесплатно пользоваться услугами спорткомплексов

Не важно какого достоинства знак отличия - главное, его наличие Фото: крайспорт

Жителям Красноярского края, сдавшим нормы ГТО на знаки отличия любого достоинства, предлагают бесплатно посетить бассейны, лыжные и горнолыжные базы, тренажерные залы, катки, фитнес-центры и многие другие объекты. Такую акцию проводят в честь 90-летней годовщины ВФСК ГТО.

Красноярцы могут выбрать занятие себе по душе, заранее записаться и провести бесплатную тренировку в городских спорткомплексах.

Чтобы пройти на спортивный объект, нужно иметь при себе оригиналы паспорта или свидетельства о рождении, также знак отличия ВФСК ГТО с удостоверением.

Полный перечень спортивных объектов, доступных для бесплатного посещения можно найти по ссылке.

Напомним, что единый критерий для оценки физической подготовленности был утвержден в 1931 году. Именно 11 марта его признали основой системы физического воспитания для всей страны.