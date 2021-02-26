Лесной спецназ Красноярского края отрабатывает навык прыжков с самолёта

От умений пожарных зависит не только тушение возгорания, а еще и собственная жизнь ФОТО: Краевой Лесопожарный центр

На базе аэропорта Шушенское лесной спецназ оттачиваем умение прыгать с самолета АН-2. Парашютисты-пожарные активно готовятся к грядущему пожарному сезону и работе в тех местах региона, где не проходит специальная техника.

- Только такие тренировки, максимально приближенные к реальности, помогают подготовиться к работе в труднодоступной местности, куда не сможет добраться техника. За несколько дней парашютистам-пожарным предстоит выполнить по 12 прыжков с парашютом с самолета Ан-2. Также в Шушенском сейчас получают допуск к самостоятельной работе и летчики-наблюдатели. Вместе с парашютистами-пожарными они отрабатывают свои действия на земле и в воздухе, – рассказал руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин.

Свою тренировку пожарные начинают с правильной укладки снаряжения, затем грузятся на борт и поднимаются на высоту 1000 метров. Там уже лесной спецназ получает разрешение и приступает к прыжкам. Парашютисты приземляются к условным очагам возгорания, отрабатывая свои действия до автоматизма. От их умений зависит не только скорость и качество тушение, но и собственная жизнь.

Сейчас на тренировочной базе находятся 27 парашютистов-пожарных и 46 летчиков-наблюдателей из краевого Лесопожарного центра. На очереди воздушные тренировки специалистов авиаподразделений краевого Лесопожарного центра в Красноярске, Енисейске, Богучанах и Ванаваре.