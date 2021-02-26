Житель Красноярска оплатил 219 штрафов «на месте», чтобы у него не арестовали автомобиль

Большинство штрафов было за превышение скорости Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска накопил 219 дорожных штрафов и оплатил их все разом, чтобы у него не забрали автомобиль. Мужчину остановили сотрудники ГИБДД совместно с судебными приставами, и обнаружили гигантскую задолженность в 160 000 рублей.

Оплата серьезного штрафа произошла прямо на месте остановки. Госавтоинспекторы вместе с судебными приставами проверили автомобилиста-нарушителя через приложение «Мобильный розыск», обнаружили большую задолженность по 219 штрафам. Большинство из них были за превышение скорости.

Горе-водитель решил сразу заплатить штраф, чтобы не лишиться автомобиля. Сотрудники помогли мужчине сформировать электронную квитанцию об оплате в сервисе «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ведомства и избежать помещения машины на штраф-стоянку.