В Якутске загорелся крупный склад и большой магазин

Пожарные уже через 5 минут после вызова были на месте ФОТО: МЧС

В Якутске произошел серьезный пожар – накануне вечером загорелись двухэтажный склад и трёхэтажный магазин. Как сообщают в МЧС, была угроза перехода открытого огня на жилые дома, но, к счастью, все обошлось.

–Благодаря грамотным и оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространение огня на жилые дома, – сообщил Николай Сабуров начальник дежурной смены службы пожаротушения 5 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по РС (Я).

Пожар полностью уничтожил склад общей площадью около 200 кв.м., также частично пострадала обшивка и кровля магазина. Сейчас сотрудники МЧС выясняют, что явилось причиной возгорания.

Известно, что во время происшествия никто не пострадал и не погиб. В тушении пожара принимали участие 41 человек личного состава и 9 единиц техники.