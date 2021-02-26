В Норильске силовики накрыли сразу 2 казино

Теперь организаторы могут лишиться свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

Полицейские смогли обнаружить и прикрыть сразу два незаконных казино в Норильске. Оказалось, что подпольные игровые заведения организовали две девушки 26 и 34 лет. Как сообщают в МВД, теперь они будут отвечать по всей строгости закона – уже возбуждено уголовное дело.

Оба казино были укомплектованы по полной - во время обысков в игорных клубах сотрудники полиции изъяли 28 мониторов, 7 игровых автоматов, 2 игровых панели, а также системные блоки, регистраторы, телевизоры, камеры видеонаблюдения и денежные средства на сумму более 40 тысяч рублей.

Организаторши подпольных игровых клубов в Норильске не только лишились незаконного бизнеса и прибыли, но могут потерять и свободу. Санкция статьи «Незаконные организация и проведение азартных игр», по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание до двух лет колонии.

Сейчас девушки находятся под действием подписки о невыезде и надлежащем поведении.