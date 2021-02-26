На первенство мира по фристайлу сноуборду в Красноярске подали заявки более 30 стран

Для зрителей уже доступны билеты в продаже Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск продолжает собирать заявки со всего мира на участие в первенстве мира по фристайлу и сноуборду. Чемпионат пройдет с 18 по 27 марта на трассах кластера «Сопка». Уже изъявили желание поучаствовать спортсмены из более чем 30 стран.

Участники будут бороться за 30 комплектов наград в дисциплинах фристайла и сноуборда

Для желающих посмотреть на мировой чемпионат и полюбоваться на талантливых спортсменов уже появились билеты в продаже. Их можно приобрести на сайте krs.kassir.ru. Купить билеты в кассах нельзя из-за эпидемиологической ситуации и превентивных мер. Для совсем юных любителей зимних видов спорта – до 5 лет включительно – вход свободный при предъявлении свидетельства о рождении.

- Соревнования пройдут с соблюдением всех необходимых мер противодействия коронавирусной инфекции. При входе на объект для зрителей организуют измерение температуры тела, болельщикам необходимо быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Во избежание очередей зрителям следует приезжать заранее: контрольно-пропускные пункты откроются за час до начала мероприятий, на территории кластера «Сопка» организаторы подготовят развлекательные локации, - сообщают в правительстве Красноярского края.