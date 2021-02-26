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В Туве начали ослаблять противоковидные меры

Но масочный режим пока не отменили
Юлия КОВАЛЬ
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Глава республики подчеркнул, что дальнейшее снятие мер возможно только при полном соблюдении ограничений

Глава республики подчеркнул, что дальнейшее снятие мер возможно только при полном соблюдении ограничений

Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Республики Тыва сообщил жителям через социальные сети, что часть превентивных мер в регионе ослаблена. Изменениям подверглись порядки посещения зрительных (кинотеатры и театры) и спортивных залов, также детских игровых и компьютерных клубов.

- В республике дополнительно сняты ограничения по коронавирусу. Зрительные, спортивные залы могут заполняться на 100%. Детские игровые и компьютерные залы могут работать из расчета 2,5 кв. м. на одного человека, - пишет Шолбан Кара-Оол.

Но масочный режим в регионе не снят. Также сохраняется период особой готовности. Для некоторых граждан есть обязательная самоизоляция – это касается тувинцев с хроническими заболеваниями и старше 65 лет.

Руководитель республики отмечает, что дальнейшие послабления в Туве возможны только при неукоснительном соблюдении всех санитарно-противоэпидемических требований и массовой вакцинации.