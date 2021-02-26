С красноярских дорог убрали 911 КАМАЗов снега за сутки

Уборка дорог проводится посменно Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске активно ведется уборка снега. Как рассказывают в мэрии, за последние сутки было вывезено 911 КАМАЗов снега. Причем помимо городской коммунальной техники, для чистки города привлекаются машины сторонних предприятий.

- В дневную смену 25 февраля на дорогах работало 227 единиц техники, 26 февраля в ночь – 163 единицы. Кроме того, к уборке были привлечены 482 рабочих, - сообщает пресс-служба красноярской администрации.

В основном дорожники прометают улицы механически, но особо «загрязненные» и скользкие участки обрабатывают противогололедными и снегоплавильными материалами.

Мэрия заверяет горожан, что под особым контролем продолжают находиться пешеходные зоны, подходы к остановкам, а также городские магистрали и пути следования маршрутов общественного транспорта.