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Происшествия

Жительница Тувы получала пособие на ребенка, погибшего 7 лет назад

Ей выплатили почти 70 000 рублей
Юлия КОВАЛЬ
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Теперь девушке грозит наказание до двух лет лишения свободы

Теперь девушке грозит наказание до двух лет лишения свободы

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве обнаружили, что одна из жительниц нелегально получает пособие на своего ребенка. Дело в том, что она оформила выплату на малыша, погибшего еще в 2014 году. Девушка скрыла факт смерти от органа социальной защиты, написала заявление для зачисления денег и ей получала ежемесячное пособие в течение всего 2020 года.

Как сообщают в МВД по Тыве, в отношении аферистки возбуждено уголовное дело «Мошенничество при получении выплат». Материал следователи получили из прокуратуры, которая и обнаружила такую ситуацию. В общей сумме 22-летняя девушка получила 65 000 рублей.

Силовики ведут расследование уголовного дела, если соберется достаточная доказательная база для проведения суда, то горе-мошенница может получить лишение свободы сроком до двух лет.

Криминал