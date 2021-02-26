Жительница Тувы получала пособие на ребенка, погибшего 7 лет назад

Теперь девушке грозит наказание до двух лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве обнаружили, что одна из жительниц нелегально получает пособие на своего ребенка. Дело в том, что она оформила выплату на малыша, погибшего еще в 2014 году. Девушка скрыла факт смерти от органа социальной защиты, написала заявление для зачисления денег и ей получала ежемесячное пособие в течение всего 2020 года.

Как сообщают в МВД по Тыве, в отношении аферистки возбуждено уголовное дело «Мошенничество при получении выплат». Материал следователи получили из прокуратуры, которая и обнаружила такую ситуацию. В общей сумме 22-летняя девушка получила 65 000 рублей.

Силовики ведут расследование уголовного дела, если соберется достаточная доказательная база для проведения суда, то горе-мошенница может получить лишение свободы сроком до двух лет.