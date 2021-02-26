Красноярцам предлагают проверить бесплатно слух в краевой больнице

Для получения консультации, нужно записать лично или по телефону Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Красноярска смогут проверить бесплатно свой слух. Краевая клиническая больница проводит день открытых дверей и в рамках мероприятия приглашают всех желающих на медицинское обследование. Красноярцы смогут получить консультацию сурдолога, пройти аудиологиеское обследование и узнать, насколько хорошее здоровье у их слухового аппарата.

Чтобы попасть в руки медиков, нужно обратиться лично в регистратуру поликлиники ККБ и записаться на приём к специалистам, либо записаться и задать вопросы по единому телефону колл-центра (391) 202-68-50.

Начиная с 2014 года, ежегодно 3 марта под эгидой ВОЗ проводится Всемирный день слуха, призванный повысить информированность общества о заболеваниях органов слуха и мерах по предупреждению тугоухости и глухоты. Нынешний Всемирный день слуха пройдет под лозунгом «Забота о слухе для всех. Скрининг. Реабилитация. Коммуникация».