Последние зимние выходные в Красноярске будут морозными и пасмурными

Несмотря на мороз, влажность будет в пределах нормы Фото: Мария ЛЕНЦ

Впереди последние выходные февраля и погода решила не щадить Красноярцев. Зима словно отказывается уходить, поэтому впереди два морозных и довольно-таки пасмурных дня.

Утро субботы начнётся с того, что за окном температура воздуха опустится до -22 градусов. К обеду слегка потеплеет, будет всего -18. Небо будет затянуто облаками весь день, солнышка красноярцам не видать. Синоптики предсказывают, что к вечеру пойдет легкий снежок и вновь похолодает до привычных нам -22 градусов.

В последний день зимы погода все же сжалится – утром -22, днем –16, вечером -17. Влажность будет в пределах нормы для Красноярского региона, поэтому на улице будет довольно комфортно.

Все выходные краевую столицу будет продувать лёгкий ветер до 7-8 м/с. В регионе всё еще сохраняется лавинная опасность и небольшой гололёд. Жителям советуют учитывать эти факторы при дальних поездках.