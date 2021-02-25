В Канске пассажир автобуса изрубил водителя кухонным ножом. Фото: полиция Канска

В Канске пассажир автобуса напал на водителя с кухонным ножом и нанес ему несколько ударов по голове и предплечью. Это произошло днем, 25 февраля. По информации, которую «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе города, так нападавший решил отомстить 40-летнему потерпевшему за оскорбление, которые тот якобы нанес ему и его отцу.

Для этого он взял с собой нож, сел в автобус, за рулем которого находился потерпевший. На остановке подошел к нему и напомним об инциденте. Сразу после этого достал нож и принялся наносить удары. Водитель сумел вырваться и выскочить из кабины, позвать на помощь очевидцев. А «мститель» выскочил в открытую дверь и сбежал. Однако уже через 40 минут его задержали сотрудники патрульно-постовой службы.

- В отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 «Умышленное причинение с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека» УК РФ. Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - прокомментировали в пресс-службе полиции.