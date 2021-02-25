Бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края подозревают в крупном мошенничестве Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю выявили факт мошенничества, совершенного бывшим министром лесного хозяйства. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в ведомстве, было установлено, что в 2018 году к экс-чиновнику обратился бизнесмен, занимающийся лесозаготовкой. Он попросил оказать ему содействие – получить в долгосрочную аренду участок леса в Богучанском районе.

Подозреваемый поставил условие: чтобы решить этот вопрос, бизнесмен должен передать его родному брату 1 миллион рублей. Что, собственно, тот и сделал. Деньги передав частями, но желаемого участка так и не получил.

- В настоящее время по материалам, собранным оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю, следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, - прокомментировали в полиции.