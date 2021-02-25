В Красноярске началась бесплатная вакцинация от бешенства. Фото: пресс-служба администрации города

В Красноярске началась бесплатная вакцинация домашних животных – кошек и собак – от бешенства. Проводит ее Красноярский отдел ветеринарии. В помощь специалистам – передвижная лаборатория, это оборудованный автомобиль, оснащенный всем необходимым для проведения прививок.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, работать автомобиль с ветеринарами будет по расписанию. Ближайшая вакцинация состоится в пятницу 26 февраля в микрорайоне Покровка. Дальше лаборатория будет работать по расписанию в каждом районе города.

Вакцинация – совершенно бесплатная, привести своего питомца может любой желающий. Кроме бесплатной прививки от бешенства в лаборатории можно при желании получить ветеринарные паспорта или поставить платную комплексную прививку на выбор. Для похода к ветеринару владелец должен иметь при себе удостоверение личности. А собаке необходим ошейник (или поводок) и намордник, вне зависимости от породы.