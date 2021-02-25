Красноярцев приглашают на форум в области медицины и здравоохранения «ЕнисейМедика»

«ЕнисейМедика» – форум для людей, кто не только приобщен к сфере медицины, но и активно следит за своим здоровьем.
Приглашаем посетить масштабный форум в области медицины и здравоохранения «ЕнисейМедика»
Форум предоставляет возможность получить ряд медицинских услуг и консультаций по здоровью, а медицинские работники смогут ознакомится с ассортиментом специализированной одежды на любой вкус и цвет.
Только в рамках форума:
- Проверка слуха, так же консультации людей с нарушением слуха
- Консультация терапевта
- ЭКГ с подробной расшифровкой
- Висцеральный массаж (или висцеральная терапия внутренних органов, или старорусский массаж живота) нацеленная на решение проблем пищеварительной системы, желудочно-кишечного тракта, репродуктивной, лимфатической и кровеносной систем организма.
- УЗИ
- Услуги страховых компаний
- Предложения по санаторно-курортному лечению
- Консультации пихолога (Лекции: «Психология здоровья», «Психосоматика», «Все болезни от нервов», «Как восстановить сон и нервную систему»)
- Флюорография
КОНКРЕТНО
Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19)
Вход свободный.
Время работы:
3 – 4 марта с 10:00 до 17:00
5 марта с 10:00 до 15:00