Красноярцев приглашают на форум в области медицины и здравоохранения «ЕнисейМедика»

«ЕнисейМедика» – форум для людей, кто не только приобщен к сфере медицины, но и активно следит за своим здоровьем.

Приглашаем посетить масштабный форум в области медицины и здравоохранения «ЕнисейМедика»

Форум предоставляет возможность получить ряд медицинских услуг и консультаций по здоровью, а медицинские работники смогут ознакомится с ассортиментом специализированной одежды на любой вкус и цвет.

Только в рамках форума:

- Проверка слуха, так же консультации людей с нарушением слуха

- Консультация терапевта

- ЭКГ с подробной расшифровкой

- Висцеральный массаж (или висцеральная терапия внутренних органов, или старорусский массаж живота) нацеленная на решение проблем пищеварительной системы, желудочно-кишечного тракта, репродуктивной, лимфатической и кровеносной систем организма.

- УЗИ

- Услуги страховых компаний

- Предложения по санаторно-курортному лечению

- Консультации пихолога (Лекции: «Психология здоровья», «Психосоматика», «Все болезни от нервов», «Как восстановить сон и нервную систему»)

- Флюорография

КОНКРЕТНО

Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19)

Вход свободный.

Время работы:

3 – 4 марта с 10:00 до 17:00

5 марта с 10:00 до 15:00