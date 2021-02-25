В Красноярске с улиц убирают светящиеся деревья Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В Красноярске с улицы Дзержинского убирают светящиеся деревья. На вопрос, зачем, в администрации города поясняют: зима подходит к концу, а деревья нуждаются в реконструкции, пора привести их в порядок. После демонтажа иллюминацию обследуют, устранят поломки и отправят на хранение – до следующей осени.

Всего в Красноярске 24 таких светящихся дерева. Уже демонтированы конструкции на двух набережных – правобережной и левобережной. А также на променаде на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». И с улицы Дзержинского планируют увезти последнее дерево уже 25 февраля.

Хотя горожане такую идею о демонтаже деревьев встретили вопросами: зачем их убирать, они очень эффектные, украшают пространство, а поломки можно ведь и на месте устранить. К тому же если есть неисправности, их почти не видно. А скоро весна, к тому же режим самоизоляции постепенно снимается, количество гуляющих увеличится.