Определиться, где учится?! Легко!

Выставочная компания «Красноярская ярмарка» приглашает вас посетить специализированную выставку «Образование. Профессия и карьера», которая пройдет на площадке МВДЦ «Сибирь» с 4 по 6 марта 2021 года.

«Образование. Профессия и карьера» – это уникальная площадка, где абитуриентам представят многообразие вариантов среднего и высшего образования, помогут наметить направления своего личностного и профессионального роста, пройти психологические и профессиональные пробы.

Дата: 4 – 6 марта

Место проведения: МВДЦ Сибирь (Авиаторов, 19)

Организатор: АО ВК Красноярская ярмарка

Вход свободный.