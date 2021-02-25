Гнали на снегоходах до последнего: под Красноярском браконьеры убили краснокнижную косулю

Под Красноярском браконьеры убили краснокнижную косулю Фото: Мария ЛЕНЦ

В Емельяновском районе, неподалеку от села Гляден, браконьеры убили краснокнижное животное – косулю сибирскую бузимо-кантатско-кемской группы. Сначала они долго преследовали ее на снегоходах, пока косуля не стала падать с ног от изнеможения, потом она погибла от полученных травм.

У незаконной охоты нашлись очевидцы, которые и сообщили в полицию. Прибыв на место, правоохранители нашли погибшее животное, технику у браконьеров изъяли. Их, кстати, было трое, все – жители Емельяновского района.

Как рассказали в министерстве экологии Красноярского края, ущерб, нанесенный природным ресурсам, по предварительным подсчетам составил 200 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За незаконную добычу косули браконьерам грозит ответственность вплоть до лишения свободы и конфискации орудий добычи, в том числе и транспортных средств. Кроме того, им необходимо возместить ущерб, причиненный животному миру.

- Это вопиющий случай безответственного отношения к природе. Сейчас в лесах лежит глубокий снег, животным приходится нелегко. Мы расцениваем даже простое преследование как преступление, потому что чаще всего это приводит к гибели животных. В этот период мы усиливаем надзор в лесах, чтобы предотвращать подобные факты браконьерства, – прокомментировал начальник отдела охотнадзора министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края Николай Мальцев.