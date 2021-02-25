В Хакасии мать и сына осудили за религиозный экстремизм Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Хакасии суд вынес решение в отношении 69-летней женщины и ее 46-летнего сына. Оба они были активными адептами религиозной организации «Свидетели Иеговы», которая на основании решения Верховного суда РФ была признана экстремистской и запрещена на территории России.

В Абакане секта была ликвидирована в июле 2017 года. Осужденные это знали, однако деятельность свою не прекратили. И до апреля 2019 года они продолжали проводить богослужения и религиозные собрания, организовывали сбор денег от членов секты, контролировали их поступление и расход. А также устанавливали и поддерживали международные связи и контакты с участниками организаций за рубежом. И даже организовывали паломничества.

Собранные следственным отделом по городу Абакан ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательства признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора. Женщине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима, ее сыну – 6 лет.