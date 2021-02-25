В Красноярске пустырь возле «Ботаническим» отдали под застройку двум неизвестным фирмам Фото: Мария ЛЕНЦ

Пустырь возле микрорайона «Ботанический» отдали под застройку. Два участка между улицами Пихтовой и Юшкова – один площадью 7,8 тысяч квадратных метров, второй 8,3 тысячи. С виду ничем не примечательные. Но на недавнем аукционе на право аренды цена на них взлетела в десятки раз. Например, стартовая цена на первый участок составляла всего 940 тысяч рублей в год, а победитель выложил за него 44,65 миллионов. Стартовая цена второго участка – 1 миллион рублей, а итоговая – 63,97 миллионов.

Два победителя – фирмы «Новострой» и «Азимут», которые были зарегистрированы всего месяц назад в обычной квартире. Директор и два учредителя – одни и те же лица. Зачем им понадобилась земля на окраине Красноярска, наверняка вскоре станет известно. Изначально ее выставили на аукцион под строительство складов. Однако если провести общественные слушания и если общественность согласится, на этом месте можно будет возвести и жилые дома.

Пока по информации мэрии, нарушений в торгах они не увидели. По правилам побеждает тот участник, кто дает большую цену.