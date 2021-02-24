Красноярки выиграли бронзу на первенстве России по зимнему триатлону. Фото: министерство спорта Красноярского края

Красноярки выиграли бронзу на первенстве России по зимнему триатлону. Соревнования прошли в Татарстане, в городе Зеленодольске, всего наш край представляли восемь спортсменов. В первый день состоялись индивидуальные гонки. Тяжело начинала состязания в категории U23 Валерия Кузнецова, она была седьмая после бега, затем пятая на финише велоэтапа и уже вторая – после лыжных гонок. Светлана Чижикова добыла серебро в соревнованиях девушек 15-17 лет. Дарья Волкова стала второй среди девушек 13-14 лет.

Во второй день первенства были запланированы эстафеты в категории U23. С утра мороз значительно превышал допустимые нормы – ниже минус 26 градусов. Тем не менее большинство тренеров высказались за продолжение состязаний. Только убрали из них велоэтап. Зимний триатлон был превращен в зимний дуатлон. Каждому члену эстафетной команды нужно было пробежать полтора километра и проехать на лыжах аналогичный отрезок. В итоге женская команда Красноярского края – Светлана Чижикова, Милана Якубчик и Валерия Кузнецова – завоевала бронзу. Выиграла эстафету команда Пермского края, на втором месте команда Кировской области