Жительница Абакана заявила на мошенницу, обманувшую ее 15-летнюю дочь Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница хакасской столицы написала заявление в полицию на неизвестную (на тот момент) женщину, которая обманула ее 15-летнюю дочь. Дело было в ноябре 2020 года. Школьница в социальной сети нашла страницу с заманчивым содержимым. Там продавались модная одежда якобы от известных брендов, но по таким ценам, что девочка не смогла устоять – и сделала заказ. Оплатила авансом 3300 рублей, как требовал продавец.

Прошло время, долгожданная посылка с модными обновками не пришла. Вот тут мама и решила навести порядок и обратиться в полицию. Понадобилось не так много времени, чтобы вычислить мошенницу – ею оказалась 29-летняя жительница Санкт-Петербурга. Узнав, что на нее завели уголовное дело, она не стала отпираться, вину свою признала и возместила школьнице весь ущерб.

Ну, а полиция в очередной раз предупреждает, что нельзя слепо доверять интернет-сайтам, где предлагают вещи по низким ценам и на условиях предоплаты. Ведь там вполне могут оказаться обманщики.