В Красноярске грузовики со снегом оставили без электричества два района. Фото: пресс-служба "Красноярскэнерго"

В Красноярске работники дорожной службы, которые занимаются вывозом снега с улиц города, оставили без света два района –Центральный и Железнодорожный. Об этом рассказали представители компании «Красноярскэнерго». На окраине Покровки, в районе улицы Караульной, коммунальщики устроили свалку и сгружают туда собранный в городе снег.

В час сюда приходит до сотни машин, а сам временный полигон, между тем, находится в охранной зоне высоковольтной линии электропередач. Во время разгрузки водитель одного из самосвалов задел кузовом линию 110 кВ. Ему повезло – мог бы сам попасть под напряжение, результат был бы плачевным. Но в результате порвал электропровода, нарушил электроснабжение жилых районов.

И это – не единичный случай. Энергетики, разумеется, оперативно выезжают на место, восстанавливают линию. И предупреждают о последствиях. Помимо того, что водители рискуют жизнью, могут возникнуть пожары у потребителей. В конце концов представители компании сфотографировали технику, сбрасывающую снег под ЛЭП, и написали заявление в полицию.