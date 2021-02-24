В Красноярске на Красной площади построят подземную парковку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на Красной площади построят подземную парковку. Соответствующее разрешение подписал глава города Сергей Еремин, сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на администрацию Красноярска. Строительство нового парковочного пространства будет проводиться в рамках реконструкции общественного пространства.

Добавим, что в сентябре 2020 года были подведены итоги конкурса на лучшую концепцию Красной площади. А в феврале 2021 года проект был одобрен на публичных слушаниях. Авторы проекта предложили визуально разделить ее на две части. В одной останется мемориальная Стела с вечным огнем и братской могилой. Вторая часть – прогулочная, где появится сцена, скейт-площадка и длинный водоем прямоугольной формы.

Что касается подземной парковки, она будет там же, где сейчас наземная, то есть между стелой и улицей профсоюзов.