В Красноярске в 2021 году капремонт сделают в 143 домах

Фонд следит за качеством выполняемых работ по капремонту Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2021 году в Красноярске под контролем городского технадзора капитально отремонтируют 143 дома. В январе-феврале работы полностью завершены в 6 домах, еще в 27 подрядчики уже делают ремонт.

Как пояснил заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации Красноярска Николай Петров, всего запланировано провести ремонт в 148 домах, но некоторые были признаны аварийными.

- Всего на 2021 год было заявлено выполнение 148 многоквартирных домов. Из них по 24 объектам допсоглашения в фонд капремонта предоставлены в феврале. Из 124 многоквартирных домов, которые перешли с прошлых лет, шесть уже приняты фондом и оплачены, а 27 находятся в высокой степени готовности. Также в этом списке были дома, признанные в декабре прошлого года аварийными, поэтому они исключены из плана. Таким образом, всего в текущем году ремонту подлежат 143 многоквартирных дома, - подсчитал Николай Петров.

Один из проблемных домов на улице Киренского, 27. Капитальный ремонт здесь должны были завершить в 2018 году.

- Подрядчик оказался недобросовестным, работы проводил с замечаниями, нарушениями технологии, использовал частично некачественные материалы, - рассказал Сергей Ковальчук, начальник отдела строительного контроля МКУ «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления». – Было принято решение о расторжении с ним договора. Позднее подрядчик сменился, работы переделаны и выполнены. Частично заменена стропильная система, утеплены вентиляционные шахты, сделаны новые слуховые окна, теплоизоляция. Дом в стадии завершения работ.

Отметим, специалисты строительного контроля МКУ «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления» и Фонда следят за качеством выполняемых работ по капитальному ремонту.

- За время реализации программы капремонта фондом сделано более 4000 домов. Такие дома, как на Киренского, где ремонт был сделан некачественно, фонд не оставляет без внимания, - подчеркнул Тарас Метляев, и.о. руководителя регионального фонда капитального ремонта. - Процент некачественных работ не очень велик, если есть брак, в рамках гарантийного периода все переделываем.