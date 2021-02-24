Губернатор Красноярского края сообщил о новом снятии ограничений по коронавирусу Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Красноярского края Александр Усс намерен перейти к очередному этапу снятия ограничений. Информация появилась на его официальной странице в «Инстаграме». На прошедшем заседании оперативного штаба по коронавирусу ему доложили, что заболеваемость COVID-19 значительно снизилась за последние недели. Темпы суточного прироста держатся на уровне 0,3 %. Один за другим закрываются инфекционные госпитали и освобождается коечный фонд.

На основе этого глава региона дал поручение подготовить изменения в указ для перехода к следующему этапу снятия ограничений. Он позволит большему количеству людей одновременно посещать спортзалы и присутствовать на спортивных мероприятиях. И – отличная новость для рестораторов: после мартовских праздников, то есть после 10 марта кафе и рестораны смогут работать в привычном для себя режиме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ограничения в связи с коронавирусом в Красноярске-2021: какие действуют и до какого числа

Скоро год, как в Красноярск пришел коронавирус. А вместе с ним и карантинная изоляция. Вспомни, что весь апрель 2020 года в стране был объявлен нерабочим, опустели улицы, закрылись развлекательные и спортивные учреждения, были отменены все мероприятия, все занятия в школах. Город ушел в глухую изоляцию, повезло тем, у кого была возможность перейти работать дистанционно (подробнее)