В Хакасии администратор ломбарда три месяца обкрадывала работодателя Фото: Мария ЛЕНЦ

В хакасском городе Саяногорске 22-летняя сотрудница ломбарда придумала хитроумную (как ей показалось) схему подработки. Правда, выяснилось, что в результате ее действий пострадал владелец ломбарда, на нее завели уголовное дело.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе республиканской прокуратуры, обвиняемая работала в ломбарде администратором. От имени своего работодателя она составляла фиктивные договоры комиссии, по которым якобы принимала обязательства реализовать бывшее в употреблении имущество, которого на самом деле не было. Затем брала из кассы деньги и якобы передавала их клиентам, которые принесли эти самые несуществующие ценные вещи. На самом же деле деньги уходили ей в карман.

Итого общий ущерб составил 650 тысяч рублей. Когда злоупотребление вскрылось, владелица ломбарда написала заявление в полицию, было заведено уголовное дело по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере». Перепуганная девушка признала свою вину и даже частично погасила ущерб, пообещав вернуть и все остальное. И отделалась сравнительно легко – 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.