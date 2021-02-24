В Красноярске за праздничные выходные поймали 39 пьяных водителей. Фото: ГИБДД Красноярска

Инспекторы красноярского полка ДПС в минувшие выходные вышли в традиционный рейд по поимке пьяных водителей. Учитывая, что на этот раз выходных было три, плюс праздник, можно было предположить, что и любителей пьяной езды должно быть заметно больше. Но нет, в целом картина похожа на другие уик-энды: было задержано 39 нарушителей, причем 6 из них повторно сели за руль в состоянии опьянения.

Не обошлось и без погони. Накануне 23 февраля в Ленинском районе 43-летний местный житель на автомобиле «ФАВ» решил, что сможет скрыться и спрятаться от дорожной полиции. На требование инспектора остановиться он только прибавил газу. А когда его догнали, попытался убежать. В конце концов оказался в патрульном автомобиле. Освидетельствование на состояние опьянения показало результат 0,55 мг/л. Теперь нарушителя ждет суд, после которого его могут лишить права управления на срок до двух лет, а также штраф 30 тысяч рублей.