В одном из исторических домов Красноярска откроют гостинцу

Исторический квартал Фото: Мария ЛЕНЦ

В одном из исторических домов Красноярска откроют гостиницу. Это старинное деревянное здание находится на улице Бограда, 106. Информацию подтвердила краевая служба по охране объектов культурного наследия. Указанный дом не вошел в число тех, которые находятся на финальной стадии капитальной реставрации в рамках проекта «Исторический квартал», но находится по соседству.

Согласно документам, двухэтажный деревянный особняк был построен в 1908 – 1909 годах. Носит статус объекта культурного наследия регионального значения. К 2010 году он сильно обветшал, требовал ремонта. К 2017 году там были проведены реставрационные работы. Минувшей осенью экспертиза признала его годным для эксплуатации.

Правда, кое-что сделать все-таки придется: завершить декоративное оформление фасада – дом должен вернуться к своему историческому облику, сделать вентиляцию, перестелить полы, отделать помещения. В гостинице можно разместить до 15 номеров.